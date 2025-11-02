  3. Merkliste
Lippenpflegestifte mit Glow: Nur einer überzeugt im Öko-Test

Färbende Lippenpflege mit Glow im Test:Öko-Test: Nur ein Lippenpflegestift mit Glow erhält Bestnote

Florence-Anne Kälble

von Florence-Anne Kälble

Öko-Test hat pflegende Lippenstifte mit Farbe und Glow untersucht. Die Tester fanden zum Teil bedenkliche Inhaltsstoffe. Fünf fallen durch, nur ein Produkt ist "sehr gut".

Eine junge Frau trägt einen Lippenpflegestift auf.

Lippenpflege mit Farbe und Glow liegt im Trend - und Pflege ist gerade in der kalten Jahreszeit nötig. Laut Öko-Test sind allerdings nicht alle Stifte bedenkenlos zu verwenden.

Rau, trocken, rissig - Lippen leiden in der kalten Jahreszeit besonders. Pflegende Lippenstifte sind daher im Herbst und Winter für viele ein ständiger Begleiter.

Für die November-Ausgabe hat Öko-Test 18 färbende Lippenpflegestifte mit Glow-Effekt untersucht. Fünf Produkte fielen bei den Testern durch. Nur einmal gab es die Bestnote "sehr gut" - für den Alterra Lippenbalsam, 02 Bio-Kakao.

Lippenherpes

Etwa 90 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind mit dem Herpes-simplex-Virus infiziert. Doch wie entsteht Lippenherpes und was hilft wirklich dagegen?

18.04.2024 | 4:14 min

Öko-Test findet Formaldehyd und Mineralöl in Lippenpflege

Drei Produkte bekamen im Teil-Testergebnis "Inhaltsstoffe" die Note "ungenügend", darunter auch der Goovi That’s My Glow Lippenbalsam. Er erhielt von den Testern auch die Gesamtnote "ungenügend". Das Labor fand Formaldehyd und Formaldehydabspalter. Diese Stoffe können laut Öko-Test bereits in geringen Mengen die Schleimhäute reizen und Allergien auslösen. Dafür zogen die Tester jeweils vier Noten in diesem Teilbereich ab.

Im Goovi-Produkt sowie in einem weiteren Lippenpflegestift wies das Labor außerdem aromatische Mineralölkohlenwassersstoffe (MOAH) nach. Die Tester vermuten, dass diese aus den enthaltenen Paraffinen stammen. Nur in den Rezepturen dieser beiden im Test vertretenen Hersteller wurden diese mineralölbasierten Fette und Wachse eingesetzt.

Kosmetik-Hype bei Kindern

Auf TikTok preisen junge "Skinfluencer" Anti-Aging-Produkte für die Haut an. Dieser Trend sorgt bei Ärzten und Eltern für Kritik.

06.05.2024 | 3:35 min

Einsatz des umstrittenen Farbpigments Titandioxid

Bis auf ein Produkt enthalten alle Lippenpflegestifte Titandioxid (TiO2). Eine erbgutschädigende Wirkung sei laut Europäischer Agentur für Lebensmittelsicherheit (EFSA) nicht auszuschließen, deshalb sei das Farbpigment auch seit Sommer 2022 als Zusatzstoff E171 in Lebensmitteln verboten.

Öko-Test fügte hinzu, dass nach Angaben des wissenschaftlichen Expertenausschusses für Verbrauchersicherheit der EU, die Gefahr auch für oral aufgenommene Kosmetik nicht auszuschließen sei. Seit dem Verbot für Titandioxid in Lebensmitteln werde dessen Einsatz in verschluckbarer Kosmetik wie Lippenpflegestiften abgewertet, so die Tester weiter.

Umstrittenes Titandioxid
:Titandioxid: Was hinter dem Weißmacher steckt

Tabletten, Sonnencreme oder Wandfarbe: Hier kann Titandioxid enthalten sein - ein Weißmacher, der stark umstritten ist. Warum der Stoff in der Kritik steht.
von Cornelia Petereit
Ein Mann hält eine Zahnbürste, auf die Zahnpasta aufgetragen wurde.
mit Video

Azofarbstoffe und Talkum in Lippenpflegestiften gefunden

Im Artdeco Color Booster Lip Balm, Boosting Pink - Gesamtnote "ungenügend" - fanden die Tester Talkum in der Liste der Inhaltsstoffe. Das Mineral werde als Trenn- oder Füllmittel eingesetzt und ist von der internationalen Agentur für Krebsforschung im Jahr 2024 als "wahrscheinlich krebserregend für den Menschen" eingestuft worden.

Darüber hinaus habe der Ausschuss für Risikobewertung (RAC) der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) Öko-Test zufolge vorgeschlagen, Talkum als wahrscheinlich krebserregend beim Menschen einzustufen, was zu einem Verbot in Kosmetika führen würde. Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes wertete Öko-Test das Produkt aufgrund des Einsatzes von Talkum ab.

Ein Arzt zeigt auf einen Bildschirm. Dort ist ein Rücken zu sehen, auf dem Allergieproben durchgeführt wurden.

Bei Kontaktallergien reagiert die Haut auf Berührung mit einem auslösenden Stoff. Mögliche Symptome sind brennende Haut, Juckreiz oder Schwellungen.

09.01.2024 | 5:07 min

Beim Douglas Everglow Lip Balm, 01 Pink Cloud - Gesamtnote "ausreichend" - sowie einem weiteren Produkt setzen die Hersteller die Azofarbstoffe Gelborange S beziehungsweise Tartrazin ein. Gelborange S stehe im Verdacht bei vorbelasteten Personen allergische Reaktionen wie Asthma und Neurodermitis auszulösen. Tartrazin könne Hautirritationen hervorrufen, so Öko-Test.

Mangelnde Nachhaltigkeit bei Lippenpflegestiften

Nutzten die Hersteller Kunststoffverbindungen, wurde das von den Testern ebenfalls kritisiert, da diese teilweise schwer abbaubar seien, wenn sie in die Umwelt gelangen. Abgewertet hat Öko-Test auch, wenn die Hersteller aus Sicht der Tester unnötige Umkartons nutzten oder der Nachweis fehlte, dass mehr als 30 Prozent recyceltes Plastik für die Verpackungen eingesetzt wurde.

So wurde getestet

Gesichtspflege im Winter
:Das hilft gegen trockene Haut und Lippen

Sie ist fahl, trocken und spannt - unsere Haut muss im Winter so einiges durchmachen. Doch wie pflegt man Gesicht und Lippen im Winter richtig?
Junger Mann bei der Gesichtspflege

