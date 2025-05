Bei Asthma bronchiale reagieren die Atemwege überempfindlich und entzündet auf bestimmte Reize. Dadurch kommt es zu einer Verengung der Atemwege. Typische Symptome sind Kurzatmigkeit und Atemnot, Husten, eine vermehrte Produktion von Schleim in den Bronchien und pfeifende Atemgeräusche. Vor allem das Ausatmen fällt Asthmatikern schwer.



Behandelt wird Asthma in der Regel mit kortisonhaltigen Medikamenten in Form von inhalativen Sprays. Sie sollen die entzündlichen Prozesse verringern. Zwar ist das Kortison mittlerweile so gering dosiert, dass weniger Nebenwirkungen auftreten, dennoch kann es zu Mundtrockenheit, Pilzinfektionen, Magen-Darm-Beschwerden und anderen vegetativen Störungen kommen.