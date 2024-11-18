Wenn das Atmen schwerfällt:COPD: Leben mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung
von Anja Braunwarth
Was verbindet Roland Kaiser und Leonard Nimoy alias Mr. Spock? Beide hatten COPD. Die Lungenerkrankung ist nicht heilbar, doch die quälende Atemnot lässt sich effektiv lindern.
Die Zahlen sind erschreckend: Etwa zehn Prozent der über 40-Jährigen in Deutschland leiden an einer COPD, Männer viel häufiger als Frauen. Weltweit steht die Erkrankung an dritter Stelle der Todesursachen.
Hauptauslöser ist das Rauchen, neun von zehn Erkrankten sind oder waren Raucher. Zu den anderen Risikofaktoren zählen Luftverschmutzung, Passivrauchen oder viele Atemwegsinfektionen in der Kindheit.
COPD steht für Chronic Obstructive Pulmonary Disease, übersetzt chronisch-obstruktive Lungenerkrankung. Obstruktiv bedeutet verengt, das heißt, die Atemwege sind dauerhaft eingeengt.
Was ist COPD?
Von der Luftröhre aus ziehen die Atemwege wie ein Baum durch die ganze Lunge und verzweigen sich in immer kleinere Äste. Am Ende sitzen kleine Bläschen, über die der Sauerstoff aus der Atemluft ins Blut abgegeben wird. Die COPD entwickelt sich aufgrund einer chronischen Entzündung in den kleinsten Atemwegen, den Bronchiolen. Sie vernarben allmählich. Zudem steigt die Schleimproduktion, die Bronchiolen werden immer enger.
COPD hat Folgen für den ganzen Körper
Betroffenen fällt es schwer, richtig auszuatmen und sie sind verschleimt. Die typischen Symptome der COPD sind dann Atemnot, Husten und Auswurf.
Durch die Luft, die nicht mehr ausgeatmet wird, können sich die Bläschen krankhaft aufblähen. Diese Überblähung wird als Emphysem bezeichnet. Dadurch kommt weniger Sauerstoff ins Blut und auf Dauer werden auch andere Organe wie das Herz in Mitleidenschaft gezogen.
Eine COPD kann sich durch verschiedene Faktoren akut verschlechtern. Zu den möglichen Auslösern einer solchen sogenannten Exazerbation zählen Infekte wie Erkältungen und Grippe, stärkere Luftverschmutzung, manche Medikamente wie Schlafmittel oder Begleiterkrankungen, zum Beispiel am Herzen.
Mögliche Zeichen für Exazerbation sind eine Zunahme der klassischen Symptome Luftnot, Husten und Auswurf und ein zäherer oder anders gefärbter Schleim. Müdigkeit oder Fieber können ebenfalls darauf hindeuten. Um diesen Ausbruch einzudämmen, muss die Therapie der COPD verstärkt werden, manchmal sind auch Einweisungen ins Krankenhaus nötig.
Lungenfunktionstest gibt Aufschluss
Manchmal sind schon beim Abhören der Lunge Geräusche zu hören, die auf verengte Atemwege hinweisen. Ein wichtiges Verfahren ist die Messung der Lungenfunktion. Damit lässt sich erkennen, wie gut die Luft noch durch die Atemwege strömt.
Zur weiteren Abklärung gehört ein Röntgenbild der Lunge, um andere krankhafte Veränderungen auszuschließen. Im Zweifel folgt eine Computertomographie.
COPD behandeln: Medikamente, Sauerstoff, Transplantation
Die wichtigste Maßnahme ist der sofortige Rauchstopp. Medikamentös kommen in erster Linien Substanzen zum Einsatz, die die Atemwege erweitern. Sie werden regelmäßig als Spray oder Pulver inhaliert.
Bei einer akuten Verschlechterung der COPD müssen die Patienten oft Kortison inhalieren, das dämmt die Entzündung ein. Bei schwerer COPD ist eine Dauertherapie mit Sauerstoff nötig. Manchmal hilft nur noch ein neues Organ, erklärt Lungenfacharzt Kaid Darwiche.
Generell hat regelmäßige Bewegung große Bedeutung. Sie sorgt dafür, dass COPD-Kranke belastbar bleiben und lindert die Luftnot.
Lunge verkleinern bei schwerem Emphysem
Bei einem schweren Emphysem kann es helfen, die Lunge zu verkleinern. Das geht entweder operativ über die Entfernung von überblähtem Gewebe oder minimalinvasiv über eine Spiegelung. Dabei schneidet man die Blasen praktisch von der einströmenden Atemluft ab. Das gelingt zum Beispiel mit Ventilen, Spiralen oder Schaum. Neu in der Erprobung ist die Behandlung mit heißem Wasserdampf, die Thermoablation.
Durch diese Entzündung schrumpft das kranke Gewebe. Gesunde, vorher vom Emphysem abgedrückte Lungenabschnitte, haben wieder die Chance, sich auszudehnen und beim Atmen mitzuhelfen.
Seit Mai 2024 läuft zur Thermoablation in mehr als 20 Zentren bundesweit eine zwei Jahre dauernde Studie, die vom Gemeinsamen Bundesausschuss, dem Organ der gesetzlichen Krankenkassen, finanziert wird. Patienten mit einem schweren Emphysem können unter bestimmten Voraussetzungen daran teilnehmen. Liefert die Studie positive Ergebnisse, wird das Verfahren höchstwahrscheinlich in den Katalog der Krankenkassen aufgenommen.
Die COPD ist eine fortschreitende Erkrankung, irgendwann verschlechtert sich die Lungenfunktion wieder. Gerade dann biete die Wasserdampftherapie einen großen Vorteil, erklärt Pneumologe Kaid Darwiche. Denn sie lasse sich problemlos mehrfach wiederholen.
Dieser Artikel wurde erstmals am 19. November 2024 veröffentlicht und am 19. November 2025 aktualisiert.
Mehr zum Thema Atemwegserkrankungen
Hilfe für die Lunge:Atemphysiotherapie bei Asthmavon Silke Potthoffmit Video
- FAQ
Corona, Erkältung oder Grippe?:So unterscheiden sich Atemwegserkrankungenvon Cornelia Petereitmit Video
Hausmittel bei Husten und Schnupfen:Wie Inhalieren bei einer Erkältung helfen kannvon Julia Tschakert
Hoffnung dank neuer Therapien:Lungenkrebs früh erkennen und behandelnvon Corinna Kleemit Video
Weitere Gesundheits-Themen
Quälender Dauerton im Ohr:So lässt sich Tinnitus behandelnvon Olaf Schwabemit Video
Warum Ovarialzysten entstehen:Eierstockzysten: Symptome, Risiken, Behandlungsmöglichkeitenvon Julia Zipfelmit Video
Kontrolle statt Genuss beim Essen:Orthorexie: Wenn gesunde Ernährung zum Zwang wirdvon Anja Baumann
Heiße oder kalte Knoten:Schilddrüsenknoten: Wann operieren?von Tom Khazalehmit Video