Vapes: Keine harmlosen Lifestyleprodukte - Streeck warnt

Cola, Wassermelone, Erdbeere - Vapes locken mit süßen Geschmäckern. Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Streeck, warnt vor den E-Zigaretten und will strenger regulieren.

Der Suchtbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), mahnt eine schärfere Kontrolle für den Konsum von Vapes an.

E-Zigaretten mit Aromen wie Cola und Wassermelone versüßten jungen Leuten den Einstieg ins Rauchen, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post".

Dabei sind Vapes alles andere als harmlose Lifestyleprodukte. Sie sind ein verführerisches Mittel, um Jugendliche früh an Nikotin heranzuführen. „ Hendrick Streeck (CDU), Suchtbeauftragter der Bundesregierung

Über 15 Millionen Minderjährige rauchen Vapes

Kürzlich veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine neue Studie zum aktuellen Tabak-Konsum.

Demnach konsumieren weltweit mehr als 100 Millionen Menschen - davon etwa 15 Millionen Kinder und Jugendliche - E-Zigaretten. Streeck nennt diese Zahlen "alarmierend".

Wir brauchen eine konsequente Regulierung, eine strikte Durchsetzung des Kinder- und Jugendschutzes und noch mehr Aufklärung. „ Hendrick Streeck (CDU), Suchtbeauftragter der Bundesregierung

Als Erfolg bewertete der CDU-Politiker, dass der Tabakkonsum weltweit rückläufig ist. In Europa, so Streeck weiter, ist diese Entwicklung aber verhältnismäßig schwach ausgeprägt.

Daher müsse mehr dafür getan werden, Menschen vom Rauchen und Vapen abzuhalten. Im August hatte sich Streeck dafür ausgesprochen, Vapes mit Geschmack ganz zu verbieten.

