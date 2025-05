Vapes und E-Zigaretten: Ministerin Warken will dagegen vorgehen

Die Weltgesundheitsorganisation ruft dazu auf, Tabak- und Nikotinprodukte mit Aromen wie Gummibärchen zu verbieten. Oft würden Jugendliche so das Rauchen beginnen. 31.05.2025 | 0:23 min

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken CDU ) hat die Länder aufgefordert, den Nichtraucherschutz auch auf Verdampfer und E-Zigaretten auszuweiten.

Vapes und E-Zigaretten sind gefährlicher als viele vermuten. „ Nina Warken (CDU), Bundesgesundheitsministerin

Das sagte sie den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Die Aerosole enthielten gesundheitsschädliche Stoffe, häufig seien sie der Einstieg in das Rauchen und die Abhängigkeit.

Gerade um Kinder und Jugendliche zu schützen, brauchen wir hier strengere Vorgaben. „ Nina Warken (CDU), Bundesgesundheitsministerin

Gesundheitsministerin: E-Zigaretten und Verdampfern im Nichtraucherschutzgesetz

Der Bund habe die Benutzung von E-Zigaretten und Verdampfern bereits in die bestehende Rauchverbotsregelung im Nichtraucherschutzgesetz des Bundes einbezogen. "Dasselbe muss jetzt auch auf Länderebene passieren, forderte die Ministerin anlässlich des Weltnichtrauchertags am Samstag.

Nachrichten | Panorama : Letzte Zigarette: So erholt sich der Körper

Die Zuständigkeit des Bundes für den Nichtraucherschutz beschränke sich auf Einrichtungen des Bundes sowie auf Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs und Personenbahnhöfe. Für den größten Teil der Regelungsbereiche, etwa Gaststätten, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser seien dagegen die Länder verantwortlich.

Tabak als vermeidbarer Risikofaktor für Krebs

Die Deutsche Krebshilfe appellierte an die Bundesregierung , mehr für die Tabakprävention zu tun. "Tabakkonsum ist der größte vermeidbare Krebsrisikofaktor ", sagte der Vorstandsvorsitzende Franz Kohlhuber der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Seit 20 Jahren informiert "Nichtrauchen ist cool" Schüler in Hamburg eindrucksvoll über die Folgen des Rauchens. Über 100.000 Teilnehmer machen das Projekt zu einem der größten Suchtpräventionsprogramme der Stadt. 30.05.2025 | 1:48 min

Rund 80 Prozent aller Lungenkrebsfälle in Deutschland seien auf das Rauchen zurückzuführen. Jedes Jahr koste der Tabakkonsum bundesweit mindestens 127.000 Menschen das Leben. Kohlhuber kritisierte:

Derzeit gehört Deutschland in Europa zu den Schlusslichtern in Sachen Tabakprävention. „ Franz Kohlhuber, Deutsche Krebshilfe

Er forderte, das Rauchen unter anderem "auf Spielplätzen und Sportstätten zu verbieten, ebenso auf den Geländen von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen".

WHO fordert Aroma-Verbot

Angesichts der Zahl junger Tabaknutzer ruft die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Regierungen dringend auf, Tabak- und Nikotinprodukte mit Aroma zu verbieten. Sie nennt etwa Geschmacksrichtungen wie Gummibärchen oder Zuckerwatte. Solche Aromen machten aus giftigen Produkten jugendfreundliche Köder. Sie würden zudem mit schweren Lungenkrankheiten in Verbindung gebracht.

Auf Mailands Straßen ist Rauchen verboten und wird mit hohen Bußgeldern geahndet. Nur wer mehr als 10 Meter Abstand zu anderen einhält, darf straffrei an der Zigarette ziehen. 20.02.2025 | 2:09 min

Aromen und schicke Verpackungen für E-Zigaretten sowie Werbung in sozialen Medien zielten speziell auf junge Nutzer ab, kritisierte die Organisation. 12,5 Prozent der Minderjährigen hätten in der WHO-Europaregion mit insgesamt 53 Ländern im Jahr 2022 E-Zigaretten genutzt, verglichen mit zwei Prozent der Erwachsenen. Jedes Jahr sterben nach WHO-Angaben etwa acht Millionen Menschen an den Folgen von Tabakkonsum.

Die WHO nennt einige aus ihrer Sicht vielversprechende Entwicklungen: In mehr als 50 Ländern seien aromatisierte Tabakprodukte nicht erlaubt. Mehr als 40 Länder hätten elektronische Zigaretten verboten.

An öffentlichen Orten in Frankreich, an denen sich auch Kinder aufhalten, gilt ab sofort ein Rauchverbot. Wer dort trotzdem raucht, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 135 Euro rechnen. 30.05.2025 | 0:22 min

Frankreich verschärft Rauchverbot

Die französische Regierung hat beispielsweise am Freitag ein Rauchverbot an öffentlichen Orten wie Parks, Bushaltestellen und vor Schulen verkündet. Ziel des Gesetzes sei es, Kinder zu schützen, sagte Gesundheitsministerin Catherine Vautrin. "An Orten, an denen sich Kinder aufhalten, muss der Tabak verschwinden", sagte sie in einem Interview. Das Verbot soll ab 1. Juli gelten, eine Missachtung soll bis zu 135 Euro kosten.

Der deutsche Verband des eZigarettenhandels (VdeH) mit rund 130 Mitgliedern schreibt auf seiner Webseite, die Satzung enthalte die Verpflichtung, Produkte nur an erwachsene Personen abzugeben.

In Holzwickede ist nicht mehr nur Cannabis-Konsum, sondern auch Rauchen bei öffentlichen Veranstaltungen untersagt. Grund dafür ist "Die Partei". Sie fordert die Gleichberechtigung der Verbote. 05.05.2025 | 3:27 min