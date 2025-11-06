Hausmittel bei Husten und Schnupfen:Wie Inhalieren bei einer Erkältung helfen kann
von Julia Tschakert
Verschleimte Bronchien, verstopfte Nase oder quälender Husten? Viele besinnen sich dieser Tage auf ein altes Hausmittel: das Inhalieren. Was man dabei beachten sollte.
So manch einer schwört bei Erkältungsbeschwerden auf die Wirkung von Dampfbädern mit Salz. Andere nutzen dafür Kamillenblüten, Salbei oder Thymian. Oder sie geben ätherische Öle zum Beispiel mit Eukalyptus hinzu.
Allerdings ist bei ätherischen Ölen Vorsicht geboten. Sie können die Atemwege reizen oder allergische Reaktionen auslösen.
Erkältung durch Inhalieren mit Salz lindern?
In allergischer Hinsicht unproblematisch ist ein Dampfbad mit Meersalz oder normalem Speisesalz - allerdings ohne Zusätze wie Jod, Fluorid oder Folsäure. Salz soll antibakteriell wirken, Entzündungen lindern und die Verschleimungen lösen. Es ist jedoch umstritten, ob eine Dampf-Inhalation mit Salzwasser tatsächlich effektiv ist. Salz hat einen hohen Siedepunkt, es löst sich zwar im Wasser auf, verdampft jedoch unter herkömmlichen Bedingungen nicht.
"Ob das Inhalieren von Wasser pur, mit Kamillentee, Kochsalz oder Eukalyptusöl: Das heilende Prinzip der Inhalation besteht im Einatmen von heißem Wasserdampf", erklärt HNO-Ärztin Pogorzelski-Assad. Das reinige die Schleimhäute in den oberen Atemwegen und steigere deren Durchblutung. Hartnäckig festsitzender Schleim in Nase und Rachen könne so leichter gelöst werden.
Bewährtes Hausmittel: Inhalieren mit Schüssel und Tuch
Zum Inhalieren eine größere Schüssel oder einen Topf zu etwa drei Vierteln mit der heißen, nicht kochenden Lösung befüllen, sich damit an einen Tisch setzen und den Kopf darüber beugen. Das aber nicht zu tief, sondern mit etwa zwei Handbreit Abstand, sonst drohen Verbrennungen mit dem heißen Dampf. Kopf und Schüssel mit einem großen Handtuch abdecken, damit kein Dampf entweichen kann.
Wann man nicht inhalieren sollte
Ein guter Zeitpunkt zum Inhalieren ist morgens und abends. Empfohlen wird es zwei- bis viermal pro Tag.
Nach dem Inhalieren sollte man erst einmal drinnen bleiben und Zugluft meiden. Vor allem ältere Menschen sollten eine Weile ruhen, um den Kreislauf nicht zusätzlich zu belasten.
Inhalieren mit Vernebler
Neben einfachen, kostengünstigen Inhalatoren, bei denen der Wasserdampf über einen Trichter eingeatmet wird, gibt es auch Inhalationsgeräte. Diese Ultraschall-Vernebler oder druckluftbetriebenen Düsenvernebler werden zur Behandlung der oberen und unteren Atemwege eingesetzt. Die Inhalationsflüssigkeit wird dabei nicht erhitzt und verdampft, sondern zerstäubt. Es entstehen sogenannte Aerosole, also winzige Tröpfchen. Sie erreichen im Gegensatz zu einfachem Wasserdampf auch tiefere Areale der Atemwege.
"Von sehr kleinen Tröpfchen werden auch die Bronchiolen der Lunge erreicht", sagt Pogorzelski-Assad. Jedoch sei für den HNO-Bereich, also die oberen Atemwege, ein Zusatznutzen der aktiven Vernebelung mittels Inhaliergerät nicht klar belegt.
Der Arzt kann ein solches Gerät verordnen. Bezüglich einer Kostenübernahme sollte man sich bei seiner Krankenkasse informieren.
Julia Tschakert ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Dieser Artikel wurde erstmals am 19. Januar 2024 veröffentlicht und am 6. November 2025 aktualisiert.
