Mögliche Nebenwirkungen einer Septumplastik sind Nachblutungen oder Infektionen, besonders bei Patienten, die schon mehrfach an der Nase operiert wurden. Wichtig sind eine regelmäßige Nachsorge sowie die Reinigung und Befeuchtung der Schleimhäute, zum Beispiel mit Salben. In den ersten vier Wochen sollte man keinen Sport treiben, keine Brille tragen, nicht schwimmen gehen und nicht die Nase schnäuzen. Die Heilung kann je nach Fall sechs bis zwölf Monate dauern, in Einzelfällen auch bis zu zwei Jahre.