Vitusbad in Everswinkel bei Münster: Ein vierjähriges Mädchen liegt bewegungslos am Beckenboden. Linus Kock, Schwimmmeister in dem Bad , springt ins Wasser, und holt das Kind zusammen mit einem anderen Badegast, der das Drama ebenfalls bemerkt hatte, an die Oberfläche. "Das Kind war schon blau angelaufen", sagt Kock: