Auch in klimatisierten Sportstätten ist man vor Problemen nicht gefeit. Zudem muss man sich an die kühlen Temperaturen dort gewöhnen.

Schwitzen schützt

Nach etwa 14 Tagen kann sich der Körper beim Sport drinnen wie draußen an gestiegene Temperaturen anpassen. Michael Stellwaag, Kardiologe an der Sportklinik Frankfurt am Main, erklärt diese Veränderung beim Schwitzen so: