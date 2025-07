Kurzzeitpflege: Vorübergehend stationär

Verhinderungspflege: Ersatzpfleger für zu Hause

In Deutschland gibt es ein wachsendes Problem im Bereich der Altenpflege: Die Anzahl der Menschen, die auf Pflege angewiesen sind, nimmt jährlich zu, aber es fehlt an ausreichend Pflegepersonal.

Entscheidend ist, wer die Verhinderungspflege erbringt

Wenn das aber von einem nahen Angehörigen übernommen werde, also jemand, der bis zum zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist oder in einem gemeinsamen Haushalt mit der pflegebedürftigen Person lebt, dann wird nur ein geringerer Betrag ausgezahlt, so die Pflegeexpertin.

Keine Wartezeit mehr bei Verhinderungspflege

Was ist gut an der Neuerung? Mit der bisherigen Regelung hatten Pflegebedürftige manchmal am Ende des Jahres noch Anspruch auf Kurzzeitpflege, während sie eher einen Bedarf an stundenweise Verhinderungspflege hatten. Jetzt können Pflegebedürftige und ihre Angehörigen flexibler auf Pflegesituationen reagieren und das Jahresbudget von maximal insgesamt 3.539 Euro selber einteilen.