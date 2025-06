Die gesetzlichen Krankenkassen kommen für Behandlungen in einem anderen EU -Land auf. Entscheidend ist, dass das behandelnde Krankenhaus oder die behandelnde Praxis in das Gesundheitssystem des jeweiligen Landes eingegliedert ist.Aber: Die gesetzlichen Versicherungen übernehmen in der Regel nur die Kosten, die auch die Kassen des jeweiligen Landes übernehmen. Die Kosten für weitergehende Leistungen, wie beispielsweise einen Rücktransport, muss der Erkrankte ohne private Auslandsversicherung selbst tragen. In den meisten Staaten außerhalb der EU bleibt der Erkrankte ohne private Auslandskrankenversicherung ebenso auf den Kosten sitzen.