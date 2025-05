Krankmeldungen: Ist Deutschland eine Blaumacher-Nation?

Etwa Bauunternehmer Markus Buchhorn. Seit der Corona-Pandemie bemerkte er in seiner Belegschaft ein erhöhtes Stresslevel. "Wir haben schon gemerkt, dass die persönlichen Herausforderungen für jeden deutlich größer geworden sind. Wir hatten Corona, die Inflation , alles wurde teuer, dann Krieg in Europa. Die Menschen sind überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Und ihre Probleme, will ich mal sagen, im Alltag, im Privaten, mit der Familie und auch im Beruflichen sind ja auch noch da. Und so sind wir auf dieses Angebot gekommen."