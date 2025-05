Pflegegeld als Lohnersatz - das plant Familienministerin Prien

Deutschland habe laut Karin Prien ein "riesengroßes Interesse" an der neuen Sozialleistung.

Bundesfamilienministerin Karin Prien CDU ) will mit Pflegegeld als Lohnersatz eine neue Sozialleistung einführen.

Deshalb müssen wir einen Einstieg in ein Pflegegeld als Lohnersatz für pflegende Angehörige schaffen.

Prien: Wirtschaftliche Entwicklung als Vorbehalt

