Einige Tee-Fans schwören jedoch auf losen Tee, der etwas aufwendiger in der Zubereitung ist. Dieser Tee sei im Geschmack oft intensiver und nuancierter, so Schäfer. "Tee vervielfacht sein Volumen während des Ziehens. Idealerweise schwimmen die Pflanzenteile frei im Wasser, wenn sie ihre Aromen abgeben." Der lose Tee, zubereitet mit Sieb und in einer bauchigen Kanne, schaffe hierfür mehr Platz, so der Experte weiter.