Gesundheit, Schlaf, Abkühlung: Was man bei Hitze beachten sollte

36 Grad wurden heute schon erreicht, die 40 sind in Sicht. Während viele Erholung am Wasser suchen, bedeutet die Hitze eine ernste Gesundheitsbelastung.

Werden sogar die 40 Grad geknackt? In Deutschland ist die erste große Hitzewelle angekommen. Während sich viele über steigende Temperaturen freuen, kann die Hitze für manche auch zur Gefahr werden. Wer besonders aufpassen muss, wie Sie in heißen Nächten am besten schlafen und ihren Körper abkühlen können.