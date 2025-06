Hitzewelle rollt weiter: Höhepunkt am Mittwoch

Nach einem heißen Sonntag rollt die Hitzewelle weiter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind am Mittwoch bis zu 39 Grad möglich. Auch mit tropischen Nächten muss gerechnet werden, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt. Zudem weitete der DWD seine Warnung vor Hitze auf große Teile im Süden und Westen Deutschlands aus.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

"Am Dienstag legt die Hitze dann richtig los"

Am heutigen Montag werden es im Süden bis 35 Grad, in der nördliche Mitte 30 Grad und im Norden 25 Grad, wie es in der Vorhersage heißt. Im Schwarzwald und am Alpenrand können Gewitter nachmittags lokal Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen.