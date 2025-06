Wetter in Deutschland: Fast 40 Grad und tropische Nächte erwartet

Tropische Temperaturen in Deutschland: In der kommenden Woche ist mit extremer Hitze zu rechnen.

Die Hitze in Deutschland wird in den nächsten Tagen zunehmen: Bis zu 39 Grad sind am Mittwoch möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt. Auch mit tropischen Nächten muss gerechnet werden, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt.