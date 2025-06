Grafiken

Karten zu Extremwetter : In diesen Regionen warnt der DWD vor Hitze

von Robert Meyer 12.06.2025 | 15:02 |

Teils über 30 Grad werden am Wochenende erwartet: In einigen Regionen warnt der DWD bereits jetzt vor Hitze. Ob auch Ihr Landkreis betroffen ist, können Sie in unserer Karte sehen.