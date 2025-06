35 Maßnahmen sind in dem Konzept gebündelt, die in vier zentrale Handlungsfelder unterteilt sind: Hitzeprävention, Risikokommunikation, Sofortmaßnahmen sowie Koordination und Überprüfung. Ziel ist es, die Stadt sowohl kurzfristig als auch langfristig besser auf Extremtemperaturen vorzubereiten - und besonders gefährdete Gruppen wie ältere und kranke Menschen oder Kinder zu schützen.

Meteorologen halten auch dieses Jahr wieder einen Hitze-Sommer für möglich. Am Hitze-Aktionstag fordert die Bundesärztekammer mehr Schutz vor den Folgen extremer Hitze.

Info-Kampagnen und Schulungen

Kathleen Lützkendorf, Dezernentin für Soziales, Gesundheit, Zuwanderung und Klima, hat den Prozess maßgeblich mitgestaltet. Rund zweieinhalb Jahre wurde am Hitzeaktionsplan gearbeitet. Die Dezernentin sieht es als ihre Pflicht, die Jenaer auf heißer werdende Sommer vorzubereiten.

Heiße Sommer sind in Mannheim keine Seltenheit – doch die Stadt reagiert. Mit Begrünung, Entsiegelung und neuen Erholungsflächen wird gezielt gegengesteuert. Die BUGA war dabei erst der Anfang einer klimarobusten Stadtentwicklung.

Hitzeresistente Bäume als Schattenspender

Weil heimische Bäume bei extremen Wetterbedingungen aber an ihre Grenzen stoßen, setzt der Klimaanpassungsmanager auf hitzeresistentere Exoten wie die Kaukasische Flügelnuss. Sie spende mit ihrer großen Krone besonders viel Schatten und bringe mehr Verdunstungskühlung, sagt Daniel Knopf.

Kommunen verpflichten sich selbst

Der Plan sieht auch bauliche Veränderungen vor. So soll beispielsweise der Ernst-Abbe-Platz an der Universität Jena bis 2027 umfassend umgestaltet werden. Er gilt als einer der heißesten Plätze Thüringens, so Daniel Knopf.