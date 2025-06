Zwischen Gewächshaus, Beet und Pflasterstein: In Münster-Wolbeck lernen Auszubildende alles, was der Gartenbau zu bieten hat.

Zu warm, zu trocken , zu sonnig - so die Frühjahrsbilanz des Deutschen Wetterdienstes. In den ersten Monaten des Jahres fielen bundesweit nur rund 96 Liter Regen pro Quadratmeter. Damit war der März einer der trockensten seit Beginn der Messungen 1881.

Hält die Trockenheit auch im Sommer an, könnte es schwierig werden, Garten oder Balkon zum Blühen zu bringen und zu bewässern. Christoph Wagner, Meister im Bereich Garten- und Landschaftsbau, erklärt, worauf Hobbygärtner achten sollten.

Umweltbewusst Gärtnern beginnt mit der Planung

Wasser wird in Zeiten von Trockenheit immer wichtiger. "Zuerst müssen wir Pflanzen für den passenden Standort aussuchen", erklärt Christoph Wagner, Ausbilder für Garten- und Landwirtschaftsbau . Mit den richtigen Pflanzen könnten auch Hobbygärtner Wasser sparen.

Die Niederschlagsbilanz ist in diesem Frühjahr bereits alarmierend: Die Trockenheit hat Deutschland im Griff. Flüsse verzeichnen Rekord-Niedrigwasser, Landwirte fürchten um ihre Ernte.

Aufgrund der Trockenheit müssen sich Gartenbesitzer und Landwirte in der Region Hannover im Sommer auf Beschränkungen bei der Bewässerung gefasst machen.

Pflanzen für Schatten oder Sonne

Als hitzeresistente Schattengewächse empfiehlt Gärtnermeister Wagner Funkien oder Astilben. Für den sonnigen Bereich kommen Klassiker wie Sedum-Arten oder Steppensalbei infrage, so Wagner. Der habe duftendes Laub und blühe mehrmals.

Auf ihrem Balkon beherbergt Nadja Christiansen 28 verschiedene Pflanzenarten, die Insekten Nahrung und ein Zuhause geben sollen. Ein Stück Artenvielfalt mitten in der Stadt.

Welche Bäume halten Hitze aus?

Die hohe Waldbrandgefahr und das veränderte Klima in den Wäldern sind spürbar - neben Blumen und Sträuchern sind auch nicht alle Bäume für heiße Sommer geeignet.

Rekordtemperaturen im Jahr 2024. Es war das wärmste jemals in Europa gemessene Jahr. Das geht aus dem Bericht des EU-Klimadiensts Copernicus hervor.

Wer es ein bisschen grüner mag, kann eine Felsenbirne pflanzen: "Im Sommer ist sie schön an den roten Früchten zu erkennen", so Borchard. "Wie der Name Felsenbirne schon sagt - Felsen, Trockenheit - das ist ihr Heimatstandort", erklärt Borchard. Sie sei es gewohnt, auch ohne viel Wasser und Schatten zu blühen.