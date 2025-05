Garten-Expertin Anja Koenzen gibt Tipps, wie Sie mit Wildkräutern nachhaltig gärtnern und diese in der Küche verwenden können.

Wildkräuter wie Brennnesseln, Giersch und Löwenzahn sind besonders gesund. Doch wie setzt man sie am besten ein?

Brennnesseln in der Küche verwenden

Die Blätter eignen sich für eine Art Wildspinat oder auch für Brennnesselchips. Ernten Sie dafür am besten junge Blätter beziehungsweise die oberen Triebspitzen. Die reifen Samen der Pflanze sind eine hervorragende Proteinquelle und reich an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Sie können roh gegessen oder auch getrocknet verwendet werden, zum Beispiel im Müsli.

Brennnesseln im Garten anbauen

Brennnesseln vermehren sich leicht über Samen und Wurzelausläufer. Am besten setzt man sie in eine Ecke im Garten oder in einen großen Topf. Sie mögen einen sonnigen bis halbschattigen Ort und brauchen ausreichend Nährstoffe.