Allerdings gilt die Rose auch als heikel. Viele Rosenbesitzer beklagen sich über Blattkrankheiten . Um diese zu vermeiden, sollte man sich mit Sorten und auch in der Rosenpflege ein wenig auskennen - vom Schnitt bis hin zum Pflanzenschutz. Mit den richtigen Tricks kann man die tief wurzelnden Rosen sogar erfolgreich im Topf halten.

Welche Rosensorte ist die beste?

Der richtige Standort für Rosen

Eine erfolgreiche Rosenpflanzung beginnt mit dem richtigen Standort. Rosen sind sonnenhungrig und fühlen sich an einem warmen, luftigen Platz am wohlsten. Die meisten Sorten bevorzugen einen vollsonnigen Standort, es gibt aber auch Sorten, die im Halbschatten (mit mindestens fünf Stunden Sonnendauer) gedeihen.

Welchen Boden brauchen Rosen?

Der Boden, auf dem die Rosen gepflanzt werden, sollte tiefgründig, gut durchlüftet und aufgelockert sein. Denn: Rosen haben lange Wurzeln, die tief in den Boden vordringen.

Rosen düngen: Tipps und Tricks

Rosen richtig schneiden

Der größte Fehler ist es, Rosen einen "Einheitsschnitt" zu verpassen, und irgendwo abzuschneiden, wo es gerade passend erscheint. Danach kann es schnell zu einem regelrechten Gestrüpp kommen, weil Rosen auf falschen Schnitt ungestüm reagieren. Stets Triebe fördern, die in die richtige Richtung wachsen.

Kräftige Rosen-Triebe fördern

Da Licht für das Wachstum wichtig ist, sollte man grundsätzlich lieber wenige kräftige Triebe fördern statt zu viel stehen zu lassen. Triebe, die nach innen wachsen, sollte man an der Basis entfernen. Auch schwache und kranke Triebe komplett ausschneiden.

Rosen auf dem Balkon

Nach circa zwei Jahren wird die Rose wahrscheinlich so gewachsen sein, dass sie entweder in einen entsprechend größeren Kübel gepflanzt oder zurückgeschnitten werden muss. Hierfür nimmt man die Rose aus dem Topf und verkleinert sowohl den Wurzelballen als auch die oberirdischen Triebe auf die passende Größe. Danach pflanzt man sie mit frischer Rosenerde in den Kübel wieder ein.