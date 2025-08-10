  3. Merkliste
Stauden im Garten: Pflanzen, Auswahl, Pflege und Standort

Phlox, Sonnenhut, Aster und Co.:Stauden im Garten: Auswahl, Standort, Pflege

von Elmar Mai
|

Stauden im Garten bieten eine üppige Blütenpracht, allen voran Sonnenhut, Phlox und Taglilien. Was einzelne Prachtstauden auszeichnet und wie Sie die Pflanzen richtig pflegen.

Zwei Menschen sitzen im Garten vor einem See
Seit vierzig Jahren gestalten Eva und Reiner Paus aus Schermbeck am Niederrhein ihren 3.000 Quadratmeter großen Garten. Auch prachtvolle Staudenbeete sind hier zu finden.05.08.2025 | 5:14 min
Stauden sind ein unverzichtbare Gerüst in jedem Blumenbeet. Sie können einen bei richtiger Pflege und dem richtigen Standort ein Leben lang begleiten. Aber Stauden haben sehr unterschiedliche Blütezeiten, die Sie kennen sollten, um ganzjährig einen attraktiven Garten zu haben.
Gärtner kennen nicht vier, sondern sieben Jahreszeiten, die von sieben aufeinander folgenden Blühabfolgen typischer Stauden geprägt sind - angefangen von Schneeglöckchen im Februar bis hin zu Gräsern im Spätherbst.
Beet: Platzbedarf von Stauden berücksichtigen

Auch der Platzbedarf, den es zu berücksichtigen gilt, ist sehr unterschiedlich. Bei der Anlage eines Staudenbeetes setzt man die großwüchsigen Arten grundsätzlich mehr nach hinten und staffelt die kleineren nach vorne. Um Harmonie und Konstanz des Gesamtbildes zu erreichen, ist es wichtig, die einzelnen Arten nach Blütenfarben und Blühzeitpunkten zu arrangieren.
Die meisten Staudenbeete werden sonnig angelegt. Die Überlegungen hier gelten aber auch für etwas schattigere Bereiche, dann natürlich mit den entsprechenden Arten.
Prachtstauden brauchen für Blüten erst viele Blätter

Bei Prachtstauden handelt es sich um hochwüchsige und üppige Arten, die entsprechend viel Vorlauf brauchen, um in Blühlaune überzugehen. Sie treiben im Frühjahr aus und müssen erst entsprechende Blattmasse produzieren, um im Sommer viele Blüten zu bilden. In dieser Zeit benötigen sie immer mal wieder etwas Dünger und natürlich ausreichend Wasser.
Nicht in allen Regionen Deutschlands wachsen alle Stauden gleich gut. Da ist der Rat einer örtlichen Gärtnerei hilfreich, denn Kleinklima und vor allem die Bodeneigenschaften schwanken sehr. Wie bei vielen anderen Pflanzen gilt auch hier das Motto "die Sorte macht das Glück". Beim Phlox beispielsweise gibt es Sorten, die stark von Mehltau befallen werden, andere sind dagegen weitgehend immun.

Stauden: Sorte und Standort

Sorteneigenschaften gelten nicht nur für Krankheiten, sondern auch für Blühfreude und Wuchskraft. Bei Taglilien etwa gibt es regelrechte Mickerlinge, andererseits wahre Blühwunder. Das ist beim Kauf leider nicht immer offensichtlich. Hier ist der Rat eines erfahrenen Fachmanns oder der Kontakt zur Gesellschaft der Staudenfreunde hilfreich.
Auch unter dem Begriff "Staudensichtung" kann man viele hilfreiche Informationen finden. Die richtige Sorte am richtigen Platz spart viel Ärger und Arbeit.

Beliebte Prachtstauden

Phlox im Staudengarten: Ein Muss

Ein Sommergarten ohne Phlox ist kaum vorstellbar. Diese Gattung liefert viele wertvolle Gartenstauden mit ganz unterschiedlichen Blühzeitpunkten und Wuchsformen. Besonders spektakulär ist im Hochsommer Phlox paniculata, zu Deutsch Sommerphlox oder Flammenblume.
Von ihm gibt es ein großes Farbenspektrum und Wuchshöhen von 50 Zentimeter bis über einen Meter in mehreren hundert Sorten. Allerdings hat sich nur ein kleiner Teil davon bewährt. Wichtigste Pflege im Sommer ist es, Verblühtes schnell auszuschneiden, denn ungewollte Sämlinge verdrängen gerne die Edelsorten.

Taglilien: Freude für Augen und den Gaumen

Taglilien gibt es ebenfalls in einer großen Sortenvielfalt mit vielen Blütenfarben und Wuchsgrößen. Auch hier lohnt ein Blick auf die Texte renommierter Staudenbetriebe im Internet. Taglilien haben ihren Namen von der Eigenart, dass jede Blüte nur einen Tag geöffnet ist, es aber reichlich neue Knospen gibt.
Taglilien
Bei Taglilien ist jede Blüte nur einen Tag geöffnet.
Quelle: Imago/Shotshop
Die Blüten der Taglilie sind essbar, da es kein Liliengewächs ist. Tipp: Die Blüten gegen Abend ernten und als würzige Beilage in den Salat oder zu Fleisch geben, denn am kommenden Morgen wären sie ohnehin weg.
Achtung: Im Gegensatz zu Taglilien sind echte Lilien giftige Pflanzen. Der Verzehr kann bei Kleinkindern, Hunden und Katzen sogar zum Tod führen.

Korbblüter: Schön und robust

Augenweide und Insektenmagnet gleichermaßen sind viele Korbblüter, allen voran Echinacea, Sonnenhut und Mädchenauge. Auch sie sind robuste Stauden, die jetzt im Garten punkten und kaum Probleme mit Krankheiten oder Schädlingen haben. Als typische Steppenpflanzen können ihnen Hitze und Trockenheit wenig anhaben.
Der Artikel wurde erstmals am 22. Juli 2023 publiziert und am 10. August 2025 aktualisiert.
