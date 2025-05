Manchen Schädlingsbefall kann man in seinem Garten tolerieren. Denn viele heimische Laus- und Raupenarten sind sehr komplex in unser Ökosystem integriert und bilden die Basis einer Nahrungskette von Tieren, die wir gerne im Garten haben.

Buchsbaumzünsler ist weit verbreitet

Der Buchsbaumzünsler ist ein eingeschleppter Schädling. Seit etwa 15 Jahren breitet er sich in Deutschland aus. Zuerst vermehrt in Süddeutschland ist der kleine, weiße Schmetterling inzwischen in ganz Mitteleuropa zu finden. Er bringt mindestens zwei Generationen im Jahr hervor, in günstigen Jahren sind es sogar vier. Demnach ist immer "Zünslerzeit". Weil die Raupen Nester spinnen, die gut getarnt im Inneren der Büsche liegen, ist es schwer, die Raupen frühzeitig zu entdecken.