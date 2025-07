Zwischen Rennrad und Mountainbike

Merkmale von Gravelbikes

Für wen sich der Kauf eines Gravelbikes lohnt

Gravelbikes lohnen sich laut Filippek vor allem, wenn man ein vielseitiges Sportgerät sucht, um in unterschiedlichem Gelände unterwegs zu sein. Wer dagegen nur kurze Strecken in der Stadt fahren möchte, sei mit einem komfortableren City- oder Trekkingbike besser beraten, so Filippek.

Vor dem Kauf solle man sich also bewusst machen, was man von dem Rad erwartet und wie man es einsetzen will. Das gelte vor allem dann, wenn man in bestimmten Disziplinen das Maximum an Leistung erreichen will. Hier fahre man mit spezialisierten Modellen besser. "Für schnelles Fahren auf Asphalt ist ein Rennrad die beste Wahl. Wer nur im Gelände fahren möchte, hat mehr Spaß mit dem Mountainbike", sagt der ADFC-Experte.