Aidan Conrad ist gebürtiger Kanadier, lebt in Berlin und ist SUP-Paddler aus Leidenschaft. Eines seiner Abenteuer führte ihn von Passau nach Wien. 319 Kilometer in fünf Tagen. Das Wichtigste aus seiner Erfahrung sei, sagt er, dass man genug Wasser und Essen dabei hat. Außerdem hat er auf seinen langen Touren immer eine Schwimmweste an und warme Kleidung für die Abende dabei. Die hat er auf seiner Tour im Zelt verbracht - campend am Ufer.