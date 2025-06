"Rette sich wer's kann - Schwimmen lernen im Kindergarten" ist ein Programm des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. So läuft eine Schwimmstunde der Kleinen ab.

Das Angebot an Schwimmhilfen ist groß. Neben Passform, Material und Farbe sollten beim Kauf vor allem das Alter und die Funktion der Schwimmhilfe berücksichtigt werden. Zudem sollten Eltern auf CE- und GS-Prüfzeichen achten, um sicherzustellen, dass die verwendeten Materialen schadstofffrei sind und den Sicherheitsstandards entsprechen.

Klassifizierung der Schwimmhilfen in drei Kategorien

Schwimmhilfe Klasse C

Auftriebshilfe, Schwimmhilfe oder Trainingsgerät

Die Anforderungen an Schwimmhilfen sind ganz unterschiedlich und von den Fähigkeiten des Kindes abhängig. Während Schwimmsitze für Babys lediglich zur Wassergewöhnung dienen, sollen einige Schwimmhilfen das Kind im Schwimmlernprozess unterstützen . Auch Trainingsgeräte wie Schwimmbretter und Schwimmnudel sind im weitesten Sinne Schwimmhilfen.

Eine gute Schwimmlernhilfe zeichnet sich hingegen darin aus, dass das Kind in eine horizontale Wasserlage kommt und die Schwimmbewegungen in den Armen und Beinen nicht einschränkt.

Ella, Max, Nele und Leo haben vier Produkte ausprobiert. Welche Schwimmhilfe überzeugt am meisten? Das Ergebnis sehen Sie hier.

Schwimmhilfe Haifischflosse bringt in horizontale Wasserlage

Die Haifischflosse bringt das Kind in eine horizontale Wasserlage, die Bewegungsfreiheit von Armen und Beinen ist gegeben.

So sei es möglich, dass korrekte Schwimmbewegungen ausgeführt werden können, ergänzt die Expertin.

Bei Schwimmkissen lässt sich Luft einfach reduzieren

Auch das Schwimmkissen funktioniert aus Sicht der Expertin beim Schwimmenlernen. Wichtig sei jedoch, das breite Band unterhalb der Brustwarzen anzulegen und die beiden dünneren Bänder am Rücken mit einer Schleife festzubinden. Nur auf diese Weise sei die horizontale Wasserlage gewährleistet. Außerdem macht Anja Geisel auf die einfache Möglichkeit der Luftreduzierung bei den Schwimmkissen aufmerksam.

Was mir beim Schwimmkissen gefällt, ist, dass man das Auftriebsvermögen im Schwimmlernprozess immer mehr reduzieren kann.

