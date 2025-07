Strandregeln sind nicht überall einheitlich. Deshalb ist es wichtig, sich vor Ort zu informieren. Meist gibt es Hinweistafeln mit der Strand- und Badeordnung. Grundsätzlich gilt: Viele Dinge, die einem am Strand zunächst selbstverständlich erscheinen, sind nicht immer erlaubt. Zudem sollte man den Strand so verlassen, wie man ihn auch vorgefunden hat.

Sandburgen bauen teilweise verboten

Vorsicht beim Sammeln von Muscheln

Für viele Menschen gehört das Muschelsammeln zu einem Strandausflug dazu. An der Nord- und Ostsee darf man kleine Muscheln für den Privatgebrauch mitnehmen. In anderen Ländern wie Italien , der Türkei und Ägypten ist es verboten. Wer Muscheln, die unter Artenschutz stehen, nach Deutschland einführt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.

Hunde am Strand

In der Hochsaison sind Hunde meist nur an gekennzeichneten Hundestränden erlaubt. Dort kann man den Schildern entnehmen, ob eine Leinenpflicht gilt oder nicht. Beim Spaziergang in Dünen sollten Hunde angeleint bleiben. In der Nebensaison sind die Regeln oft lockerer.

Weitere Hinweise zur Strandordnung

Sicherheit beim Baden

Schwimmen sollte man nur an bewachten Badestränden. Dort hängen Flaggen, die darüber informieren, ob man ins Wasser gehen darf. Wer mindestens das Schwimmabzeichen in Bronze besitzt, gilt als sicherer Schwimmer, sagt Christopher Dolz von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Doch auch dann sei Vorsicht geboten.

Bedeutung der Flaggen

An einigen Stränden hängt eine blaue Flagge. Die zeigt eine gute Wasserqualität an.

Was mit Kindern am Strand zu beachten ist

Kinder können die Gefahren des Wassers oft selbst noch nicht einschätzen. "Kinder am Wasser dürfen nie unbeaufsichtigt sein. Eltern sollten sich immer in unmittelbarer Reichweite aufhalten und das Smartphone oder Buch zur Seite legen", erklärt Christopher Dolz.

Ob der Wind ablandig ist, also vom Land aufs Meer weht, signalisiere ein oranger Luftsack am DLRG-Turm, ergänzt Christopher Dolz. Am sichersten sei man grundsätzlich an bewachten Badestränden, an denen vor Ort Rettungsschwimmer sind.