In Dänemark gilt ein generelles Verbot von Wildcampen - eigentlich, denn auf insgesamt 900 Naturlagerplätzen ist das Zelten trotzdem erlaubt. Es ist aber an feste Vorschriften gebunden: So dürfen Zeltende nur eine Nacht übernachten, offenes Feuer ist grundsätzlich verboten, und das Übernachten in Sichtweite von Gebäuden, Straßen oder anderen Zeltplätzen ist nicht gestattet.