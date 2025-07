Touristen bringen sich in Gefahr

Genau hier kam es in der Vergangenheit immer wieder zu gefährlichen Szenen: Menschen, die sich dicht an dicht drängen, viele in Turnschuhen oder gar Flip-Flops, ohne Helm, ohne Sicherung - und direkt am Abgrund. "Wir haben schon ganz verschiedenes Schuhwerk gesehen. Das haben wir mit wachsender Sorge betrachtet", sagt Laura Schaper von der Bayerischen Zugspitzbahn.