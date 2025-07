Norovirus auf Kreuzfahrten: Viele Ausbrüche seit Jahresbeginn

Eine Ursache könnte nach Angaben der Experten eine neue kursierende Norovirus-Variante sein. Die Grundimmunität in der Bevölkerung dagegen sei noch niedrig. Insbesondere in den USA gab es zuletzt sehr viele Norovirus-Infektionen. Regional lag die Zahl der Ausbrüche von August 2024 bis Anfang Juni 2025 fast doppelt so hoch wie im selben Zeitraum davor.