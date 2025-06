Spinnmilben sind winzige Krabbeltiere, die durch das Saugen an den Blättern auf der Oberfläche kleine, silbrig wirkende Punkte hinterlassen. Auf den Blattunterseiten entwickeln sie feine Gespinste. Spinnmilben treten im Garten vor allem dann an Hortensien auf, wenn die Pflanzen tendenziell trocken und sonnig stehen.



Oft reicht als Maßnahme aus, die Pflanzen kräftig mit Wasser abzuduschen. Bei Zimmerhortensien kann der Befall mit den Tieren hartnäckiger sein. Hier kann man zu Rapsölmitteln aus dem Handel greifen. Der Ölfilm dieser Mittel verstopft die feinen Atemöffnungen der Tiere und unterbindet auch bei bereits gelegten Eiern den Gasaustausch durch die Eimembran. Am besten wendet man diese Mittel bei der Hortensie erst einmal vorsichtig an ein oder zwei Blättern an, um zu schauen, wie gut die Blätter die Ölbehandlung vertragen.