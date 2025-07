Gerade in den heißen Sommermonaten haben die Rasenpflanzen mit Trockenheit zu kämpfen. Damit es sich lohnt, ist nachts oder in den frühen Morgenstunden zwischen vier und sechs Uhr die beste Zeit zum Wässern. Tagsüber verdunstet zu viel Wasser, bevor es die Wurzeln überhaupt erreichen kann. Außerdem sollte nicht in einem Guss gewässert werden.