Mähroboter: Warum Sie das Gerät nachts besser stehen lassen

Wer sich einen Roboter in den Garten holt, sollte ein Gerät mit Sensoren wählen, die Hindernisse erkennen und umfahren können. Lisa Falkowski vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Leipzig findet das Nachtfahrverbot in ihrer Stadt gut. Doch auch beim Einsatz am Tag hofft sie auf die Rücksicht der Gartenbesitzer.