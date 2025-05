Zur Jagd klettern Zecken auf Gräser und Büsche , so der Naturschutzbund Deutschland (NABU). Dort lauern sie meistens auf Knie- bis Hüfthöhe. "Streift der Wirt die Zecke, greift sie sich blitzschnell mit den starken Krallen an ihren Vorderbeinen die Haut, das Fell oder die Kleidung und hält sich fest", so der NABU.