Sie ist kleiner als eine Ein-Cent-Münze, stechfreudig und sehr anpassungsfähig: die Asiatische Tigermücke. Die schwarz-weiß getigerte Stechmücke stammt ursprünglich aus Südostasien. In den 1990er-Jahren wurde sie durch den internationalen Waren- und Personenverkehr nach Europa eingeschleppt. 2007 wurde sie erstmals in Deutschland nachgewiesen.

Seitdem breitet sich die Tigermücke Jahr für Jahr in Deutschland aus. Populationen sind unter anderem in Rheinland-Pfalz Bayern und Baden-Württemberg nachgewiesen worden. Städte und Gemeinden versuchen, die Ausbreitung einzudämmen, was sich allerdings als schwierig gestaltet.

Tigermücken brüten in Wasseransammlungen

Als Brutstätte genügen der Tigermücke - wie jeder Mücke - bereits kleinste Wasseransammlungen, etwa in Gießkannen, Blumentöpfen, Regentonnen, demontierten Autoreifen, Schirmständern oder auf Planen. So wird in den betroffenen Gebieten empfohlen, versteckte Brutstätten in allen Ecken des Gartens und Außengeländes ausfindig zu machen und sie gegebenenfalls zu beseitigen.