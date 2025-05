Der März 2025 war in Deutschland der trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen. Ein Bauer aus Brandenburg schildert die Situation.

Pflanzen und Bäume sind auf eine gute Wasserversorgung angewiesen. Sind die Böden zu feucht oder zu trocken, hat dies erhebliche Folgen für Wälder und Landwirtschaft. Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung beobachtet und bewertet die Dürresituation in Deutschland

So werden die Warnstufen berechnet

Dafür wird zunächst die aktuelle Bodenfeuchte bis 1,8 Meter Tiefe gemessen und anschließend mit Werten aus der Vergangenheit verglichen. Um Schwankungen auszugleichen, geben die Forschenden die Dürredaten in einem 30-Tage-Durchschnitt an. Das Ergebnis zeigt diese Karte - von der Vorwarnstufe "ungewöhnlich trocken" bis zur extremsten Kategorie "außergewöhnliche Dürre". In den hellgrau eingefärbten deutschen Regionen gilt die Lage als gewöhnlich.