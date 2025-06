Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Temperaturen von 30 Grad und mehr sind möglich: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Hitze in Deutschland. Welche Regionen betroffen sind, sehen Sie in unserer Live-Karte.

Hitze: Welche Gefahren gibt es?

Schutz vor Hitze: Tipps und Tricks

Klimawandel führt zu immer mehr Hitze

Die Zahl der Hitzetage in Deutschland steigt - also Tage, an denen mehr als 30 Grad gemessen werden. In den 50er- und 60er-Jahren waren im Schnitt vier Hitzetage pro Jahr normal, mittlerweile sind es etwa dreimal so viele.