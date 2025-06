Stadtplanung: Wie Mannheim sich gegen Hitze wappnet

Sonne, 30 Grad, stehende Luft. In Mannheim ist das kein Ausnahmezustand, sondern ein typischer Sommertag. Die Quadratestadt zählt seit Jahren zu den heißesten Großstädten Deutschlands. Besonders in dicht bebauten Vierteln staut sich die Hitze, der Asphalt speichert sie bis tief in die Nacht. Für viele Menschen wird das zunehmend zur Belastung.