Super Antioxidans oder super Schwindel?:Astaxanthin: Nahrungsergänzungsmittel mit fraglicher Wirkung
von Finn Tönjes
Im Internet wird Astaxanthin mit vielen Gesundheitsversprechen beworben. Das Nahrungsergänzungsmittel soll vor Krankheiten schützen. Was Sie über das Algenextrakt wissen sollten.
Wer nach Astaxanthin sucht, findet im Internet unzählige Produkte inklusive zahlreicher gesundheitsbezogener Werbeversprechen. Die klingen fast zu schön, um wahr zu sein. Ist Astaxanthin ein echtes Wundermittel?
Das Nahrungsergänzungsmittel soll die Augen schützen, Entzündungen lindern, Sonnenbrand verhindern und die Leistungsfähigkeit steigern. Auch auf Social Media wird es als natürliche Allzweckwaffe gegen zahlreiche Beschwerden angepriesen.
Was ist Astaxanthin?
Astaxanthin ist ein natürlicher Farbstoff aus der Gruppe der Carotinoide. Er wird von bestimmten Mikroalgen gebildet, die sie vor Stress durch Licht und Sauerstoff schützen. Über die Nahrungskette gelangt Astaxanthin in Krustentiere und Fische wie Lachs oder Forelle, daher auch deren rötliche Farbe.
Für Nahrungsergänzungsmittel wird Astaxanthin meist industriell aus der sogenannten Blutregenalge gewonnen und in Form von Kapseln oder Pulver angeboten.
Wie Astaxanthin auf die Gesundheit wirken soll
Viele Hersteller des Nahrungsergänzungsmittels versprechen zahlreiche positive Effekte auf den Körper. So soll Astaxanthin die Gelenkgesundheit unterstützen und zum Beispiel für gesunde Karpaltunnel in den Handgelenken sorgen, oder den Körper vor Helicobacter pylori schützen, ein Bakterium das Magenbeschwerden verursachen kann.
Besonders bei den Augen soll Astaxanthin regelrechte Wunder bewirken. So soll es die Sehschärfe stärken und einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) vorbeugen. All diese Aussagen seien wissenschaftlich nicht belegt, sagt Angela Clausen von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Sie warnt daher vor überzogenen Erwartungen.
Genau das nutzen Hersteller mit Gesundheitsversprechen, sogenannten Health Claims, aus - die sie aber nicht halten können, so Clausen weiter. Derzeit seien keine Krankheitsbilder bekannt, für die eine Einnahme von Astaxanthin sinnvoll wäre.
Health Claims sind gesundheits- oder nährwertbezogene Werbeaussagen auf Lebensmitteln, die eine Verbindung zwischen dem Lebensmittel oder seinen Bestandteilen und der Gesundheit herstellen. Sie dürfen nur verwendet werden, wenn sie wissenschaftlich belegt und von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) zugelassen wurden.
Beispiele für Health Claims sind Aussagen wie "stärkt die Abwehrkräfte" oder "fördert die Leistungsfähigkeit". Die Health Claims-Verordnung soll Verbraucher vor falschen oder übertriebenen Gesundheitsversprechen schützen. Auch Heilsversprechen und überzogene Aussagen wie "supergesund" sind verboten.
Astaxanthin und antioxidative Wirkung
Astaxanthin wird vor allem wegen seiner antioxidativen Wirkung vermarktet. Antioxidantien sollen sogenannte freie Radikale abfangen. Dabei handelt es sich um aggressive Sauerstoffverbindungen, die Zellen schädigen und Alterungsprozesse beschleunigen können.
Tatsächlich gibt es Hinweise aus Labor- und Tierversuchen, dass Astaxanthin Zellen schützen kann. Andreas Reichert von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist Experte auf dem Gebiet. Er betont, dass dagegen klare Belege für eine gesundheitlich relevante Wirkung bei Menschen fehlen. Hinzu kommt:
Denn freie Radikale spielten eine wichtige Rolle bei der Signalübertragung in den Zellen und bei der Abwehr von Krankheitserregern, erklärt Reichert.
Gibt es Risiken bei der Einnahme von Astaxanthin?
Eine tägliche Dosis von bis zu acht Milligramm Astaxanthin gilt als unbedenklich. Über höhere Mengen ist wenig bekannt. Daher ist Vorsicht geboten bei Produkten, die eine höhere Menge an Astaxanthin enthalten.
Wer auf Krustentiere allergisch reagiert, sollte bei dem Nahrungsergänzungsmittel ganz genau hinschauen. Stammt das Präparat aus Calanus-Öl, sind Ruderfußkrebse die Quelle. Diese Produkte können zu schweren allergischen Reaktionen führen.
Besteht ein Bedarf für Astaxanthin?
Auf die Frage nach einem Bedarf lautet die klare Antwort von Ernährungswissenschaftlerin Angela Clausen: Nein.
Einen Mangel gibt es nicht, ebenso wenig eine empfohlene Tagesdosis. Es handelt sich um einen natürlichen Farbstoff mit antioxidativen Eigenschaften, aber eben nicht um ein Wundermittel. Eine ausgewogene Ernährung liefert dem Körper alles, was er braucht und macht Astaxanthin in der Regel überflüssig.
