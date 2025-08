Bei der Operation wird am Handgelenk eine örtliche Betäubung gesetzt, die das Operationsgebiet betäubt. Die Handbeweglichkeit und das Gefühl in den Fingern bleiben erhalten. Mithilfe einer Manschette am Arm wird das Operationsfeld blutleer gehalten. Die anatomischen Strukturen sind für den Chirurg dadurch gut sichtbar.



Die häufigste Ursache für postoperative Beschwerden ist eine unvollständige Spaltung des Karpalbandes. Nervenschäden sind sehr selten. Auch Nachblutungen oder Infektionen kommen nur vereinzelt vor. In wenigen Fällen kann das Syndrom erneut auftreten, vor allem bei Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Rheuma, Diabetes oder fortgeschrittener Arthrose.