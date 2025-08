In Lebensmitteln wurde Titandioxid unter der Bezeichnung E171 verwendet, als Überzug von Süßigkeiten, Kaugummis, Dragees oder in Backwaren. E171 bestand in der Regel aus Partikeln unterschiedlicher Größe, zum Teil auch aus Nanopartikeln. Seit 2022 ist es in der EU als Zusatzstoff in Lebensmitteln verboten.