Fluorid in Kinderzahnpasta ist wichtig

Wichtig sei laut Öko-Test, dass die Zahncremes fluoridhaltig sind. Die Tester weisen auf eine Empfehlung von Kinderärzten und Kinderzahnärzten hin. Danach sollen Zahncremes für Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr 1000ppm (Parts per Million) Fluorid enthalten.

Die Tester kritisierten deshalb Produkte, die nur 500 ppm Fluorid enthielten und keinen Hinweis auf die niedrige Dosierung gaben. Das war beispielsweise bei Dr. Bauer’s Zahnpasta First Love Himbeere-Erdbeere der Fall. Das Produkt erhielt die Gesamtnote "befriedigend".

Tubenöffnung bei Kinderzahncreme oft zu groß

Die Öko-Tester kritisierten auch eine zu große Tubenöffnung. Nur wenn sie kleiner als sechs Millimeter sei, könnten Eltern eine genaue Dosierung auch gewissenhaft einhalten. Ein Problem, so Öko-Test weiter, da Kleinkinder Zahnpasta oft nicht ausspucken, sondern herunterschlucken.

Im Labor wurde deshalb nachgemessen. Bei fünf Produkten sei die Öffnung größer als sechs Millimeter gewesen, wodurch eine genaue Dosierung erschwert werde, so Öko-Test.

Fluoridmenge bis zum ersten Lebensjahr

Fluoridfreie Zahnpasta bis zu einer Altersgrenze von zwölf Monaten wurde von Öko-Test nicht abgewertet. Diese sei vertretbar, sofern Eltern ihr Baby mit einer Kombination aus Fluorid und Vitamin D in Tablettenform versorgten.

Als problematisch sahen es die Tester an, wenn Hersteller fluoridfreie Zahncremes für eine höhere Altersspanne empfahlen. Das sei bei neun Produkten im Test der Fall gewesen. Diese wurden von Öko-Test um vier Noten bei "weitere Mängel" abgewertet. So erhielt die Karex Kinder Zahnpasta mit BioHAP ohne Fluorid (2 - 6 Jahre) die Gesamtnote "ungenügend".

Verlierer im Test wegen schädlicher Substanzen

Das giftige Schwermetall Cadmium ist in Kosmetikprodukten sowie in Zahncremes verboten. Laut Öko-Test sei es in manchen Rohstoffen natürlicherweise enthalten, weshalb es eine Ausnahmeregelung für technisch nicht vermeidbare Gehalte gebe.