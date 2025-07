Beim Phishing versuchen Kriminelle, sich mit falschen E-Mails, Anrufen oder gefälschten Websites das Vertrauen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erschleichen - mit dem Ziel, an deren Daten zu kommen.



Smishing ist eine Variante des Phishings. Die betrügerischen Nachrichten kommen dabei per SMS und stammen meist vermeintlich von Paketdienstleistern wie DHL, Hermes oder DPD. Ziel dieser Methode ist es, Menschen zum Klick auf einen falschen Link zu verleiten, um etwa Malware, also Schad- oder Spionagesoftware, auf deren Handy zu laden.