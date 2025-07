Ein Ventilator bewegt die Luft, er kühlt sie nicht ab. Dennoch fühlt es sich im Raum kühler an, wenn die Luft zirkuliert. Das liegt daran, dass der Schweiß auf unserer Haut im Luftstrom des Ventilators schneller verdunsten kann und so den Körper abkühlt. Am besten funktioniert das bei trockener Luft.Ventilatoren haben den Vorteil, dass sie sehr flexibel aufstellbar sind, im Vergleich zu Klimageräten wenig Strom verbrauchen und günstiger in der Anschaffung sind. Es gibt sie als Turm-, Tisch- oder Standventilator für unter hundert Euro.