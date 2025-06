Perfide Betrugsmaschen: Wie WhatsApp-Gruppen in die Falle locken

Wie funktionieren die Tricks der Betrüger in WhatsApp-Gruppen? ZDFheute mit einem Überblick.

Auf einmal findet man sich in einer neuen, dubiosen WhatsApp-Gruppe wieder, hinzugefügt von einem unbekannten Nutzer. Auch die anderen, offenbar neuen Mitglieder scheinen überrascht: "Hallo, kennen wir uns?", fragt eine Julia. "Was macht diese Gruppe? Kann mir jemand etwas dazu sagen?", will eine Emilia wissen.