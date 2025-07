Wenn es um strategisches Verkaufen geht, greift auch die Reisebranche in die psychologische Trickkiste, um Waren möglichst effektiv an den Kunden zu bringen. Julia Gerhards sind hier insbesondere die sogenannten "exklusiven Angebote" aufgefallen, "die es nur jetzt gibt und die vielleicht auch nur einem speziellen Kundenkreis angeboten werden." Das stimme so nicht. Es solle lediglich verhindert werden, dass Interessenten sich weiter umschauen und eventuell ein besseres oder günstigeres Angebot finden, betont Gerhards.