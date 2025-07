Anders als in den Vorjahren gibt es 2025 wieder lohnende Last-minute-Angebote. Eine gute Nachricht für alle, die noch keinen Urlaub für den Sommer gebucht haben. Quelle: imago/ingimage

Lange Schlangen an Flughäfen Stau auf den Autobahnen, überfüllte Züge : Es ist Hauptreisezeit und in vielen Bundesländern sind die Sommerferien bereits in vollem Gange.

Aber was, wenn man noch gar nicht gebucht hat? Julia Gerhards, Expertin für Digitales und Reisen bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz , hat gute Nachrichten für Kurzentschlossene:

In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal wieder Last-minute-Schnäppchen. „ Dr. Julia Gerhards, Reiseexpertin, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Restplätze zu reduzierten Preisen

In den vergangenen Jahren habe es immer weniger Last-minute-Angebote gegeben, weil die Auslastungsplanung viel besser geworden sei, so Gerhards.

Doch in diesem Jahr ist das anders. Zwar hätten viele Reisende bereits im Winter ihren Sommerurlaub gebucht, um von Frühbucherrabatten zu profitieren. Gleichwohl blieben in diesem Jahr aber überraschend viele unentschlossen, weshalb die Reiseveranstalter mehr Rest-Kapazitäten als in den vergangenen Jahren melden. Jetzt locken die Anbieter mit satten Rabatten, um die Restplätze noch gefüllt zu bekommen.

Last minute - was bedeutet das?



Last-minute-Reisende können also bequem von zu Hause aus auf Schnäppchenjagd im Internet gehen - und dann mit passend gepackten Koffern an den Flughafen fahren. Last minute muss nicht heißen, dass man mit gepackten Koffern an den Flughafen fährt und dort spontan ein Reiseziel auswählt. Bereits die Entscheidung zur Abreise innerhalb der nächsten 72 Stunden wird als "Ultra-last-minute" definiert. Wer maximal 14 Tage vor Abreise noch bucht, der bucht laut der Definition des Deutschen Reiseverbands last minute.

Last minute ans Mittelmeer und darüber hinaus

Lieber online oder im Reisebüro buchen?

Wer längerfristig Urlaub buchen möchte, hat im Netz den Vorteil, in Ruhe Preise beobachten zu können. Unzählige Anbieter und Reiseportale bieten inzwischen eine Preistransparenz, die es vorher nicht in gleichem Maße gab. Die sollten Verbraucher*innen unbedingt auch nutzen, rät Reiseexpertin Julia Gerhards. Preisschwankungen oder unterschiedliche Preise für ähnliche Angebote können immer mal vorkommen. Man kann in Ruhe recherchieren, vergleichen, sich einen Preisalarm einrichten und dann buchen, wenn es am günstigsten ist.

Klarer Vorteil des Reisebüros ist jedoch die individuelle Beratung. Gerade bei komplizierteren Reisen, etwa mit mehreren Destinationen, können die Expert*innen mit ihrer Erfahrung unterstützen. Und sie helfen, wenn es Probleme geben sollte. Ein weiterer Pluspunkt: Online würden eine Menge Fake-Anzeigen, etwa Angebote für Fake-Ferienwohnungen, grassieren. "Davor bin ich gefeit, wenn ich im Reisebüro buche", weiß Julia Gerhards.

Vorsicht vor Dynamic Pricing

Außerdem warnt die Reiseexpertin vor dem sogenannten " Dynamic Pricing ", sprich der dynamischen Preisgestaltung. Das bedeutet, dass Onlineanbieter registrieren, wenn Interessierte immer wieder dasselbe Angebot anklicken. Die Reaktion: Sie schrauben den Preis nach oben, da die erhöhte Nachfrage den Preis erhöht.

Das können Suchende umgehen, indem sie immer wieder auf unterschiedlichen Geräten und in verschiedenen Betriebssystemen suchen. Auch regelmäßig die Cookies und den Browserverlauf zu löschen und im Privatmodus zu surfen, verringert die Gefahr, beobachtbar zu sein.

Fünf Spartipps für die Urlaubsbuchung



Nebensaison ist immer günstiger als Hauptsaison. Generell gilt: Wer frühzeitig bucht, profitiert von günstigen Preisen und guter Auswahl. Preisvergleich ist alles Nicht unter Druck setzen oder von manipulativen Designelementen auf Websites irritieren lassen Wenn möglich, bei Flugreisen alternative Abflugtage und andere Flughäfen checken Reiseexpertin Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat fünf Spartipps: