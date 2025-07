Ob Check-in, Gepäckaufgabe oder Sicherheitskontrolle: Lange Wartezeiten sorgen meist für Stress am Flughafen. So können Sie Strapazen vermeiden und entspannt in den Urlaub starten.

Alle Vorbereitungen für den Sommerurlaub sind getroffen, nur die Hektik am Flughafen steht der Erholung noch im Wege.

Wie können lästiges Warten bei Gepäckaufgabe und Sicherheitskontrolle umgangen werden? Welche Bestimmungen müssen beim Handgepäck beachtet werden? Wie vereinfachen neue CT-Scanner den Security-Check? Mit diesen Tipps können Sie am Airport Zeit und Nerven sparen.

Maße fürs Handgepäck beachten

Fluglinien bezeichnen in der Regel einen Kabinentrolley mit den Maßen von circa 55 x 40 x 20 als Handgepäck. Bei den meisten Airlines ist die Mitnahme auch im niedrigsten Tarif enthalten. Das maximal erlaubte Gewicht liegt oft bei acht Kilogramm.

Doch immer mehr Fluggesellschaften erlauben nur noch die kostenlose Mitnahme einer "kleinen Tasche" beziehungsweise eines kleinen Handgepäckstücks, laut ADAC in den Maßen von maximal 30 x 40 x 10 Zentimetern. Für größere Gepäckstücke, die nicht unter den Vordersitz passen oder in den Gepäckfächern verstaut werden müssen, werden teils Gebühren verlangt. Erkundigen Sie sich daher am besten vor Abflug, welche Regelung bei Ihrer Fluggesellschaft gilt.

EU-Parlament stimmt für kostenfreies Handgepäck



Quelle: ADAC Das Europäische Parlament hat im Juni 2025 einem Gesetzesentwurf zugestimmt , der Airlines künftig dazu verpflichten soll, dass die Fluggäste mindestens ein Handgepäckstück und einen Kabinenkoffer kostenlos an Bord nehmen dürfen. Ob und wann die geplante Regelung in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt.Quelle: ADAC

Was darf ins Handgepäck - und was nicht?

"Akkus, Powerbanks und E-Zigaretten sind nur im Handgepäck erlaubt", sagt Angelika Heinbuch, Sprecherin Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Retail bei Fraport. Flüssigkeiten sollen Heinbuch zufolge nur in Behältern mit einem maximalen Fassungsvermögen von je 100 Millilitern und einem Gesamtvolumen von maximal einem Liter im wiederverschließbaren Plastikbeutel im Handgepäck mitgeführt werden. Dies gelte für alle Sicherheitskontrollen, inklusive der Security-Checks mit modernen Computertomografie-Geräten, sogenannten CT-Scannern, so Heinbuch.

Schnell durch die Sicherheitskontrolle mit neuen CT-Scannern

Viele Flughäfen verfügen mittlerweile über CT-Scanner, die den Security-Check vereinfachen sollen. Denn:

Es muss nichts mehr aus- und wieder eingepackt werden. Flüssigkeiten und technische Geräte wie Laptops können im Handgepäck verbleiben. „ Angelika Heinbuch, Fraport AG

Das beschleunige den Prozess. Angaben dazu, welche Sicherheitskontrollspuren am Flughafen mit dieser Technik ausgestattet sind, fehlen jedoch vielerorts. Passagiere werden daher erst meist vor Ort darauf hingewiesen, dass sie weder Flüssigkeiten noch elektronische Geräte auspacken müssen.

Bequem online einchecken von zu Hause

Um sich Zeit am Flughafen zu sparen, lohnt es sich, bereits vorab online einzuchecken. Die meisten Airlines öffnen den Online-Check-in ab 48 Stunden bis etwa zwei Stunden vor Abflug. Die genauen Zeiten können auf der Website der jeweiligen Airline geprüft werden.

In der Regel müsse man nach erfolgreichem Online-Check-in nicht mehr zum Schalter, weiß Heinbuch.

Wenn die Airline aber Klärungsbedarf hat, werden Sie ausgerufen. „ Angelika Heinbuch, Sprecherin Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Retail, Fraport AG

Für den Prozess werden lediglich die Buchungsnummer und ein Identifikationsdokument, etwa der Reisepass oder Personalausweis, benötigt. Abschließend erhält man die Bordkarte. Es reicht in den meisten Fällen aus, diese digital auf dem Handy zu speichern und am Flughafen vorzuzeigen.

Kosten bei Check-in am Flughafen vermeiden Der Online-Check-in ist in der Regel kostenlos. Der Check-in am Flughafen hingegen ist bei einigen Fluggesellschaften inzwischen mit Gebühren verbunden. Dies sollte vorab geprüft werden.

Gepäck selbst aufgeben mit Self-Bag-Drop

An vielen deutschen und internationalen Flughäfen stehen mittlerweile Automaten für den sogenannten "Self-Bag-Drop" bereit. An diesen Stationen können Gepäcketiketten ausgedruckt und Koffer selbstständig am Schalter aufgegeben werden.

Zu beachten ist, dass Gepäckstücke mit Übergröße, Kinderwagen, Rucksäcke sowie Sonder- und Sperrgepäck nicht selbst aufgegeben werden können. Dafür sollte man den regulären Schalter aufsuchen. Und: "Man sollte sicherstellen, dass der Aufkleber sicher angebracht ist", so Heinbuch.

Wartezeiten vermeiden: Zeitfenster für Security-Check vorab buchen

Immer mehr Flughäfen bieten die kostenlose Buchung eines Zeitfensters für den Security-Check an. Dieser kann online über die Website des Flughafens reserviert werden, am Flughafen Frankfurt am Main beispielsweise ab 72 Stunden vor Abflug. Mit dem Reservierungscode und der regulären Bordkarte erhält man so Zutritt zur vereinbarten Zeit an der zugewiesenen Kontrollstelle.

Wichtig sei, dass die Schreibweise des Namens für die Reservierung der Sicherheitskontrolle identisch mit der Flugbuchung ist, da andernfalls der Zutritt zum separaten Zugang nicht möglich sei, so der Flughafen Frankfurt.

Julia Ludolf ist Redakteurin der der ZDF-Sendung " Volle Kanne - Service täglich".

