Bei heißen Temperaturen kann das Abkühlen in Schwimmbad oder Badesee eine willkommene Erfrischung sein. Doch immer wieder kommt es hier zu tödlichen Unfällen. Was macht das Baden so gefährlich?

Keine allgemeingültigen Freibad-Regeln

Eine allgemeine Regelung für das Verhalten in Schwimm- und Freibädern gibt es nicht. Stattdessen regeln Kommunen und Freibadbetreiber, was in den örtlichen Badeanstalten gilt. Ein Blick in die Hausordnungen und auf die Hinweisschilder zeigt, was erlaubt ist und was nicht.